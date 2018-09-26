Trabzonspor'un geçen sezon Milan'dan transfer ettiği deneyimli orta saha oyuncusu Sosa'nın gol orucu sürüyor. 2016-2017 sezonunda Milan'da 19 maçta forma giyen Sosa, burada da gol atamazken asist de yapamadı. 2017-2018 sezonunda bordo- mavili takıma transfer olan Sosa, 27 maçta forma giyerken sadece 2 asist üretebildi ve gol katkısı yapamadı. Sosa bu sezon da yine gole katkı yapamadı. Arjantinli oyuncu en son golünü ise 18 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaş formasıyla Konyaspor'a karşı atmıştı.



