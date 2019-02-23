Sosa'nın dönüşü

Sakatlığı nedeniyle 5 haftadır forma giyemeyen ve geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçıyla sahalara geri dönen Jose Sosa, Akdeniz ekibi karşısında etkisiz bir oyun ortaya koymuştu. Hafta boyunca yoğun tempoda çalışan ve fizik olarak yüzde 100 hazır hale gelen Arjantinli yıldız, Göztepe karşısında ortaya koyduğu oyunla eski günlerini aratmadı.

23 Şubat 2019, Cumartesi 06:39
- A +
Sosa'nın dönüşü

Karadeniz ekibinin hücum organizasyonlarını yönlendiren 33 yaşındaki futbolcu, savunmada da oldukça iyi bir görüntü sergiledi. Saha içerisinde sorumluluk alan tecrübeli futbolcu, 3-1’lik galibiyetin gizli kahramanlarından birisi oldu. Hatırlanacağı üzere Karadeniz ekibi, Sosa’nın yokluğunda tam 8 puan kaybetmiş ve zirve yarışından oldukça uzaklaşmıştı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.