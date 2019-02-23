Karadeniz ekibinin hücum organizasyonlarını yönlendiren 33 yaşındaki futbolcu, savunmada da oldukça iyi bir görüntü sergiledi. Saha içerisinde sorumluluk alan tecrübeli futbolcu, 3-1’lik galibiyetin gizli kahramanlarından birisi oldu. Hatırlanacağı üzere Karadeniz ekibi, Sosa’nın yokluğunda tam 8 puan kaybetmiş ve zirve yarışından oldukça uzaklaşmıştı.