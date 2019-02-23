Sosa'nın dönüşü
Sakatlığı nedeniyle 5 haftadır forma giyemeyen ve geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçıyla sahalara geri dönen Jose Sosa, Akdeniz ekibi karşısında etkisiz bir oyun ortaya koymuştu. Hafta boyunca yoğun tempoda çalışan ve fizik olarak yüzde 100 hazır hale gelen Arjantinli yıldız, Göztepe karşısında ortaya koyduğu oyunla eski günlerini aratmadı.
Karadeniz ekibinin hücum organizasyonlarını yönlendiren 33 yaşındaki futbolcu, savunmada da oldukça iyi bir görüntü sergiledi. Saha içerisinde sorumluluk alan tecrübeli futbolcu, 3-1’lik galibiyetin gizli kahramanlarından birisi oldu. Hatırlanacağı üzere Karadeniz ekibi, Sosa’nın yokluğunda tam 8 puan kaybetmiş ve zirve yarışından oldukça uzaklaşmıştı.