Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle adeta revire dönen Trabzonspor’a, ligdeki kritik Galatasaray maçı öncesinde kaptan Jose Sosa’dan müjdeli haber geldi... 16. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana formasından uzak kalan Arjantinli süperstar, uzun zamandır çalışmalarını bireysel olarak salonda sürdürüyordu. Yıldız oyuncu, dün yapılan antrenmanda ise topla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlık sürecinde bile takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve camianın sevgisini kazanan 33 yaşındaki oyuncunun, idmandaki istekli tavırları da teknik heyeti memnun etti.

‘Kendimi iyi hissediyorum’

Antrenmanın ardından teknik direktör Ünal Karaman’la görüşen Sosa’nın, “Kendimi iyi hissediyorum ve Galatasaray maçında sahada olmak istiyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ancak başarılı oyuncunun son durumunun yapılacak kontrollerin sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.