Sosa'dan müjde var

Sakatlığı nedeniyle ligdeki son 4 maçta forma giyemeyen Arjantinli yıldız, dün topla birlikte çalışmalara başladı. Tecrübeli futbolcunun, bu hafta oynanacak kritik Galatasaray maçında sahada olmak istediğini Ünal Karaman’a ilettiği öğrenildi.

04 Şubat 2019, Pazartesi 07:06
- A +
Sosa'dan müjde var

Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle adeta revire dönen Trabzonspor’a, ligdeki kritik Galatasaray maçı öncesinde kaptan Jose Sosa’dan müjdeli haber geldi... 16. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana formasından uzak kalan Arjantinli süperstar, uzun zamandır çalışmalarını bireysel olarak salonda sürdürüyordu. Yıldız oyuncu, dün yapılan antrenmanda ise topla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlık sürecinde bile takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve camianın sevgisini kazanan 33 yaşındaki oyuncunun, idmandaki istekli tavırları da teknik heyeti memnun etti.

‘Kendimi iyi hissediyorum’ 

Antrenmanın ardından teknik direktör Ünal Karaman’la görüşen Sosa’nın, “Kendimi iyi hissediyorum ve Galatasaray maçında sahada olmak istiyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ancak başarılı oyuncunun son durumunun yapılacak kontrollerin sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.