Sosa ve Novak çılgınlığı

Trabzon’da koronavirüs nedeniyle adeta bir kamp merkezi haline getirilen Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde cerrahi yoğun bakımda görev yapan Emre Yılmaz ve Asiye Aktaş önlüklerine Sosa ile Novak’ın isimlerini ve forma numaralarını yazdı. İki çalışanın görüntüsü büyük beğeni toplarken,bu durum sosyal medyada da Sosa ve Novak’la bir an önce sözleşme yenilenmeli şeklinde yorumlandı.