Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, 31.haftada oynanan Antalyaspor maçında kazanılan iki penaltıyı da gole çevirdi ve toplamda 9 gole ulaştı. Sosa böylece kariyeri boyunca bir sezonda en çok gol attığı sezonunu erişti. 1985 doğumlu oyuncunun Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında da birer golü bulunuyor

Sosa, 2015-16 sezonunda Beşiktaş forması altında ligde 7 gol atarken sezon genelinde de 9 gol kaydetmişti. Sosa geçen sezon Trabzonspor'da toplam 5 gol atmıştı



