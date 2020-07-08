Sosa Trabzonspor'da kendini aştı! En golcü sezonu..
Jose Sosa, Antalyaspor maçında kazanılan iki penaltıyı da gole çevirdi ve toplamda 9 gole ulaştı. Sosa böylece kariyeri boyunca bir sezonda en çok gol attığı sezonunu yaşıyor. 1985 doğumlu oyuncunun Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında da birer golü bulunuyor
Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, 31.haftada oynanan Antalyaspor maçında kazanılan iki penaltıyı da gole çevirdi ve toplamda 9 gole ulaştı. Sosa böylece kariyeri boyunca bir sezonda en çok gol attığı sezonunu erişti. 1985 doğumlu oyuncunun Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında da birer golü bulunuyor
Sosa, 2015-16 sezonunda Beşiktaş forması altında ligde 7 gol atarken sezon genelinde de 9 gol kaydetmişti. Sosa geçen sezon Trabzonspor'da toplam 5 gol atmıştı