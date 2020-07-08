Sosa Trabzonspor'da kendini aştı! En golcü sezonu..

Jose Sosa, Antalyaspor maçında kazanılan iki penaltıyı da gole çevirdi ve toplamda 9 gole ulaştı. Sosa böylece kariyeri boyunca bir sezonda en çok gol attığı sezonunu yaşıyor. 1985 doğumlu oyuncunun Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında da birer golü bulunuyor

08 Temmuz 2020, Çarşamba 19:38 Son Güncelleme:
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Sosa Trabzonspor'da kendini aştı! En golcü sezonu..

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, 31.haftada oynanan Antalyaspor maçında kazanılan iki penaltıyı da gole çevirdi ve toplamda 9 gole ulaştı. Sosa böylece kariyeri boyunca bir sezonda en çok gol attığı sezonunu erişti. 1985 doğumlu oyuncunun Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında da birer golü bulunuyor

Sosa, 2015-16 sezonunda Beşiktaş forması altında ligde 7 gol atarken sezon genelinde de 9 gol kaydetmişti. Sosa geçen sezon Trabzonspor'da toplam 5 gol atmıştı


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