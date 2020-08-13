Sosa Novak ile konuştu! Fenerbahçe..

Fenerbahçe'nin transfer gündemine giren Jose Sosa hakkında flaş bir gelişme yaşandı. TRTSpor'un haberine göre Trabzonspor'dan takım arkadaşı Novak ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Jose Sosa'nın transferi konusunda olumsuzluk olmadığı paylaşıldı

Fenerbahçe ile Sosa arasında yıllık ücret konusunda görüşmeler sürdüğü, maaşında indirime gider ve kontrat senesi konusunda anlaşma sağlanırsa transferin gerçekleşeği bildirildi.