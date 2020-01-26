Sosa&Novak beklemede

Fırtına’da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ile Jose Sosa’nın gelecekleri merak konusu. İki oyuncunun da henüz Trabzonspor ile sözleşme yenilememesi Bordo-Mavili taraftarları endişelendiriyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da yıldız futbolcularıyla nikah tazelemek için yoğun mesai harcıyor. Hem Novak’ı hem de Sosa’yı takımda tutmak isteyen yönetim, oyuncularla büyük oranda anlaştı. Ancak menacer problemini bir türlü aşamadı. Ağaoğlu ve ekibi, yüksek ücret istemeleri nedeniyle menacerleri devre dışı bırakmayı ve en kısa zamanda yıldızlarıyla yeni sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Sosa ve Novak’ın görüşmelerde hiç zorluk çıkarmadığı öğrenilirken, yönetimin iki oyuncuyla da maddi konularda anlaşma sağladığı belirtildi.