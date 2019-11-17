Sosa dönüyor Sturridge belirsiz

Çekya Milli Takımı’nda sakatlanan ve sağ alt baldırında kısmi yırtık tespit edilen Filip Novak’ın ilk yarıyı kapatma haberi Trabzonspor’da moralleri bozarken, Ankaragücü karşılaşması öncesinde sakat oyunculardan haber var. Dünkü idmana çıkmayan Jose Sosa ve Daniel Sturridge’in, çalışmada yer almamalarının sağlık durumlarıyla ilgili olmadığı öğrenildi. Sosa ile Sturridge’in, milli maç arası nedeniyle yurt dışında oldukları ve yarın Bordo-Mavili takıma katılacakları belirtildi.

Mikel de hazır

Dünkü idmanda takımla çalışan John Obi Mikel’in de maç gününe kadar tam anlamıyla hazır hale gelebileceği kaydedildi. Bu nedenle bir süredir formasından uzak kalan Nijeryalı oyuncunun, hafta içinde ekstra çalışmalar yapacağı vurgulandı. Alanya karşısında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Abdulkadir Parmak’ın yokluğunda, Ankaragücü deplasmanında Mikel’in 11’de olması bekleniyor.