Sosa atarsa rekor kıracak

Bordo-Mavililer'in maestrosu Jose Sosa altın sezonlarından birini yaşıyor. Galatasaray karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan ve galibiyetin fitilini ateşleyen 35 yaşındaki kaptan bu sezon ligdeki 7. sayısını kaydetti. Bu golle 2015-16'da Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşadığı sezonu yakalayan Arjantinli süperstar son 4 haftada bir kez de ağları sarsması durumunda ligdeki en iyi dönemini geçirecek. Bu sezon 38 maçta 9 gol, 10 asistle oynayan yıldız oyuncu aynı zamanda 'double-double' yapma şansına da sahip...