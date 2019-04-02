Ülkemizde ilk olarak Beşiktaş forması giyen ardından Milan'ın yolunu tutan Arjantinli yıldız futbolcu Sosa, Türkiye macerasının 2. bölümünde bu kez Trabzonspor formasını sırtına geçirdi. Ünal Karaman'ın takımın başına gelmesinin ardından vazgeçilmezleri arasına gigren Sosa, beın Sports Haber'in sorularını yanıtladı ve sezona dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sosa'nın açıklamaları:

"Beşiktaş maçındaki sakatlık beni olumsuz etkilemişti. Sakatlığımın büyük olmadığını öğrendikten sonra tek düşüncem, bu süreci atlatıp bir an önce sahaya dönmek oldu. Geri dönebildiğim için mutluyum."

"Abdülkadir Ömür'ün önünde Messi gibi bir örnek var. İnşallah Abdülkadir de bir gün onun seviyesine ulaşabilir. Benzer özellikler taşıyorlar, boyları birbirine yakın, tarzları benziyor, ikisi de solak."

"Abdülkadir'e hep söylüyorum; 'Oynadığın iyi bir maçla, oynadığın iyi bir sezonla yetinme' diyorum. Messi seviyesine ulaşmak istiyorsa, kazandığı hiçbir başarı ona yeterli gelmemeli."