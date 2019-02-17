Sosa , 64 gün sonra sahada

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşıyor. Bordo-mavililerin takım kaptanı Jose Sosa, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından 64 gün sonra yeşil sahalara döndü. Sosa, bu maçla birlikte Süper Lig kariyerinde ise 100 maçına çıktı. Geçtiğimiz hafta oynanan ve bordo-mavililerin 3-1 kaybettiği maçta yedek kulübesinde bekleyen oyuncu Alanyaspor maçında ise Teknik Direktör Ünal Karaman, tarafından 11'de görev verildi. Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen Arjantinli yıldız, siyah-beyazlı takımda ligde 58 maçta forma giydi. Bordo-mavili takımda ise 42 maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de iki takımın toplamda 100 maçta formasını giymiş oldu. 2014-2016 arasında iki sezon siyah-beyazlı takımın forması altında 12 gol atarken, Trabzonspor ile ligde 2 gol attı.

Jose Sosa, Trabzonspor ve Beşiktaş formaları altında ise Ziraat Türkiye Kupası'nda bordo-mavili takımın 2, siyah-beyazlı takımın ise 8 kez formasını giyerken, Avrupa'da ise ile 12 kez sahada yer aldı.

İHA