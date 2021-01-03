Leipzig, Bundesliga’nın 14. haftasında Mercedes-Benz Arena’da Stuttgart’a konuk oldu. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan müsabakada Leipzig, 67. dakikada Dani Olmo’nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Puanını 31’e çıkaran Leipzig maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Bayern Münih’ten devraldı. Bu sezon sahasında galibiyet alamayan Stuttgart ise 18 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.

Sezon başında Trabzonspor'dan transfer olan geçen sezon Süper Lig gol kralı Alexander Sörloth ise son 17 dakika süre aldı. Leipzig'in maç fazlasıyla geçtiği Bayern Münih, 14.haftada evinde Wolfsburg ile karşılaşacak



