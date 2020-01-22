Özellikle son 3 lig maçındaki futboluyla dikkat çeken Alexander Sörloth, 1-0 kazanılan Konyaspor deplasmanında tek golü atmıştı. 6-2 biten Kayserispor maçında 2 gol atarken Kasımpaşa karşısında ise hat-trick yaptı. Norveçli santrfor, ligde 15 kez rakip fileleri havalandırarak krallığı da Alanyasporlu Papiss Cisse’den devraldı. 2017/18 sezonunda Danimarka’nın Midtjylland takımında 26 maçta 15 kez gol sevinci yaşayan 23 yaşındaki yıldız, Fırtına’da attığı 18 gol ile kariyerindeki en skorer sezona ulaşmıştı.

Rekor için 16 maç

Sörloth’un sıradaki hedefi ise kulübün efsane ismi Şota Arveladze’nin rekorunu kırmak olacak. Şota, 1995-1996 sezonunda attığı 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı oldu. Eğer Sörloth, ligde geride kalan 16 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırırsa Gürcü efsanenin rekorunu tarihe gömecek ve Trabzonspor’un en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını alacak.