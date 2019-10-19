Sörloth’un gözü Gaziantep maçında

Trabzonspor'un ligin son iki haftasında oynadığı Beşiktaş ile Rize karşılaşmalarında 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşan Alexander Sörloth, iyi formunun karşılığını Norveç Milli Takımı’na çağrılarak almıştı.

Ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İspanya ile 1-1 berabere kaldığı maçta 27 dakika süre alan ancak ağları sarsamayan genç golcü, Romanya’da sahneye çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının hemen başında dahil olduğu karşılaşmanın uzatma anlarında attığı golle Norveç’e 1-1’lik beraberliği getirdi.

Trabzon’a oldukça moralli dönen Sörloth, Gaziantep FK karşısında da fileleri havalandırarak iyi performansını sürdürmeyi hedefliyor.