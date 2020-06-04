Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor forması altında fırtına gibi esen ve attığı gollerle krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Hakkında çıkan transfer söylentileri sonrası Norveçli futbolcunun bu paylaşımı yapması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.







