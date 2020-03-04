Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, bordo-mavili takımın ezeli rakiplerine karşı 6 gol atmayı başardı. Son olarak Fenerbahçe ile oynana kupa maçında gol atan Sörloth böylece sarı-lacivertli takıma 2. golünü atmış oldu.

Sörloth'un Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı golleri

Fenerbahçe'ye karşı 3 maç 2 gol

Beşiktaş'a karşı 2 maç 3 gol

Galatasaray'a karşı 1 maç 1 gol

Maç başına 0,92 gol katkısı

Bu sezon Trabzonspor forması altında 36 resmi maça çıkan ve 25 gol atıp 8 asist yapan Sörloth toplam 33 gol katkısına ulaştı ve 0,92 ortalamaya ulaştı. Norveçli oyuncunun adeta maç başına 1 gol katkısına yaklaştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru