Sörloth’a özel tebrik

Bordo-Mavililer’in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth durdurulamıyor... Başakşehir karşılaşması öncesinde çıktığı son 5 maçta 4 gol, 3 asist yaparak tam 7 kez direkt olarak skora katkı veren Norveçli oyuncu, İstanbul ekibini de boş geçmedi. 23 yaşındaki futbolcu, umutların tükendiği anda 90+6’da attığı golle Fırtına’ya çok kritik bir puan kazandırdı. Son 6 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan ‘Kuzey’in oğlu’ lakaplı Sörloth’u dünkü idmanda teknik direktör Ünal Karaman özel olarak tebrik etti. Tecrübeli hocanın, genç oyuncusuyla yaptığı özel konuşmada, “Çok iyi gidiyorsun, böyle devam et” sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

9 maç 9 gole katkı

Yıldız oyuncu, sezon başından bu yana ise ligde 6 gol, 3 asist ile oynadı. 9 haftalık periyotta 9 gole direkt katkı veren 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de en çok skora doğrudan etki eden oyuncular arasındaki en genç isim oldu. Attığı 9 golle krallık yarışında zirvede yer alan Cisse 34, 8 gol, 1 asistle oynayan Malatya’nın Makedon yıldızı Jahovic 32 ve yine 5 gol, 4 asistik performans sergileyen Malatya’nın orta sahası Guilherme 28 yaşında.