Kulübün izni doğrultusunda Nisan ayının başında ülkesi Norveç’e giden ve ailesiyle hasret gideren Alexander Sörloth, 22 Nisan gecesi özel uçakla Trabzon’a dönüş yaptı. 24 yaşındaki yıldız kurallar çerçevesinde hemen Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı. Yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük prosedür çerçevesinde odasına kapanan Sörloth, 5 günü geride bıraktı. Trabzonspor’un profesyonelleri ise Sörloth’un bu süreçte sıkıntı yaşamaması için gereken tüm çalışmayı yaptı.

Tam bir film tutkunu

Öyle ki her türlü detay düşünülüp, Sörloth gelmeden odasına koyuldu. İlk olarak bisiklet, koşu bandı ve antrenman kitlerinden oluşan spor aletleri yurda götürülürken, meyve ve sebzelerin ağırlıklı olduğu sporcu gıdaları buzdolabına koyuldu. Film izlemeyi çok seven Sörloth’un odasında televizyon bulunurken, aynı zamanda boş zamanlarında vakit geçirmesi için PlayStation imkanı da sağlandı.

5 yıldızlı karantina

Adeta 5 yıldızlı bir otel odası konforunda karantina sürecini geçiren ‘Süper Lig’in Gol Kralı’ ile Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik heyet de yakından ilgileniyor. Başkan, sık sık Sörloth ile telefonda görüşüp, bir ihtiyacı olup olmadığını soruyor. Sörloth’a özel idman programı gönderen Hüseyin Çimşir ve yardımcıları da Norveçli yıldızın çalışmalarını yakından takip ediyor.

Bakan Kasapoğlu Sörloth’u aradı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışı dönüşü karantinada bulunan Sörloth’u telefonla aradı. Norveçli golcünün sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Kasapoğlu, bu günlerin kısa sürede geçeceğini söyledi. Bakan, “Virüsün yol açtığı fiziki ve psikolojik tahribatı hep birlikte aşacağız. Spor bu anlamda önemli bir şifa kaynağı” dedi. Kasapoğlu, futbol hayatını kiralık gittiği Belçika’nın Westerlo takımında sürdüren ve Ramazan ayını geçirmek için Türkiye’ye gelen Fenerbahçeli Berke Özer’le de görüştü.

Safa Can Konuksever