Sörloth ve Vedat Muriç eski performanslarından uzak

Süper Lig'de uzun bir aradan sonra maçlar yarın tekrar başlayacak. Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. İki takımı sezon boyunca taşıyan Sörloth ve Vedat Muriç ise ara öncesi gol atmakta zorlanmıştı. Sörloth son 4 haftada gol bulamazken Vedat Muriç son 7 haftada sadece 1 gol atabilmişti.

Vedat Muriç son 7 haftada 1 gol

Vedat Muriç sezon boyunca Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncusu olurken son dönemde ciddi bir düşüş yaşamıştı. Son 7 haftada sadece Antalyaspor'a gol atabilen Vedat Muriç ilk 18 haftada ise 12 gol atmıştı. Vedat Muriç'in iyi performans sergilemediği bu 7 maçı Fenerbahçe kazanamazken Kosovalı oyuncu kupada Trabzonspor'a hayati bir gol atmıştı.

Sörloth son 4 haftada durdu, son maç kaleyi bulamadı

Alexander Sörloth ise son 4 lig maçında gol atmamıştı. Ligin 19 golle en golcü oyuncusu olan aynı zamanda Trabzonspor tarihinin rekorlarını zorlayan Sörloth, son lig maçında ise Başakşehir'e karşı 3 şut çekip hiç isabet sağlayamamıştı. Sörloth tıpkı Vedat Muriç gibi kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı gol atarken ligde son gollerini Beşiktaş'a karşı 22.02.2020 tarihinde (2 gol) kaydetmişti.









fanatik.com.tr / Tolga Kuru