Trabzonspor 2 senedir transferde önemli hamleler yapıyor ancak öyle iki isim var ki; hücum istatistikleriyle takımı sırtlıyor, rakipleri kıskandırıyor. Onlar Nwakaeme ve Sörloth. 2018’in yazında 1.1 milyon Euro’ya Hapoel Beer Sheva’dan kadroya katılan Nwakaeme, 2 sezonda tam 44 kez skora katkı sağladı. 24 gol atıp, 20 asist yapan ve bu alanda takımın en iyisi olan Nwakaeme’ye, bu sezon da Sörloth eşlik etti. 750 bin Euro’ya 2 seneliğine kiralanan ve 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu Trabzonspor’da olan Norveçli santrfor, ligde 19 golle krallık tahtında oturuyor. Diğer kulvarlarda da 6 golü bulunuyor.

3 kez şampiyon yaptı

Peki bu iki ismi gönderen eski takımlarının durumu ne? Hücum anlamında tam anlamıyla içler acısı! İsrail’de son şampiyonluğunu Nwakaeme’nin oynadığı 2017-2018 sezonunda yaşayan Hapoel, o yıl 70 gole ulaşmıştı. Aynı Hapoel, Nwakaeme gittikten sonra 2018-2019’da 48 golde kaldı. Bu sene ise 26 haftalık normal sezon itibarıyla toplam 33 gol atabildiler. Nwakaeme’nin oynadığı 3 sezonda da şampiyonluk yaşayan Hapoel Beer Sheva, iki yıldır bu hedefin uzağında.

Artık devler peşinde

Sörloth’u gönderdiğine pişman olan Crystal Palace ise İngiltere Premier Lig’in en az gol atan 3 takımından biri. İngiliz ekibi, 29 haftalık lig yarışında sadece 26 kez rakip fileleri bulabildi. Sörloth ise bu rakama tek başına ulaştı. Ligde 19 kez ağları havalandıran Norveçli, kupada 4 , Avrupa’da 2 gol attı. Neredeyse takımı kadar gol kaydeden Sörloth, Trabzonspor’da kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Artık Avrupa devleri onu istiyor.

Atalay Özçelikli