Sörloth varsa sorun yok

Trabzonspor, golcüsü Sörloth ile gülüyor... Sezon başında Bordo- Mavililer’in İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan kiralık olarak renklerine bağladığı golcü oyuncu adeta ‘altın’ dönemini yaşıyor.

06 Aralık 2019, Cuma 06:01
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Sörloth varsa sorun yok

Trabzonspor, golcüsü Sörloth ile gülüyor... Sezon başında Bordo- Mavililer’in İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan kiralık olarak renklerine bağladığı golcü oyuncu adeta ‘altın’ dönemini yaşıyor.

Transfer edildiğinde herkesin kafasında soru işaretleri oluşturan Sörloth, 13 Süper Lig maçında rakip 8 gol atıp 4 de asist yaptı. Norveçli golcü son olarak kupadaki Altay maçında 62. dakikada oyuna girerken 66. dakikada Karadeniz ekibine, galibiyeti getiren golü attı.

UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 golü bulunan Sörloth, böylelikle 11 gole ulaşmayı başardı. Öte yandan dün 24. yaş gününü kutlayan Sörloth için hem UEFA hem de Trabzonspor kulübü mesaj yayınlayarak oyuncunun doğum gününü kutladı.

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