Sörloth şut bile atamadı

Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Aleksander Sörloth, Süper Lig’de performansıyla göz kamaştırıyordu.

Gaziantep maçına kadar ligde çıktığı son 8 maçta hem golleri hem de asistleriyle skora mutlaka katkıda bulunan Sörloth, bu kez suskun kaldı. Onun hücumdaki etkisizliği ve rakip kaleye 90 dakika boyunca tek bir şut atamaması, belki de Karadeniz ekibinin evine 3 puanla dönememesine neden oldu.

Son 8 mücadelede rakip fileleri 10 kez sallayan ve 3 de asist yapan Norveçli yıldız, hücumdaki etkili görüntüsüne Malatya deplasmanında geri dönmeyi hedefliyor.