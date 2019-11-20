Sörloth şov sürüyor

Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth milli formayla şova devam ediyor... Trabzonspor formasıyla 19 maçta 8 gol, 4 asistle yıldızlaşan 23 yaşındaki forvet, Norveç Milli Takımı’nda da gollerini sürdürdü.

Romanya karşısında son saniyelerde attığı golle takımına beraberliği getiren genç oyuncu, Faroe Adaları’nı 4-0 yendikleri mücadelede 2 kez ağları sarstı. Sörloth önceki akşam da 2-1 kazandıkları Malta maçında bir gol atmayı başardı.

Milli formayla son 3 maçta 4 kez fileleri havalandıran yıldız oyuncu, Avrupa ekiplerinin de takibine girdi. Crystal Palace ile yapılan sözleşmede, Bordo-Mavililer için 6 milyon Euro satın alma maddesi bulunuyor.

‘Takip eden kulüpler var’

Sörloth’un temsilcisi Mathiue Markaroglu, 23 yaşındaki golcünün geleceği ile ilgili FANATİK’e, “Onu takip eden kulüpler var ama o, bütün önceliğini Trabzonspor olarak belirlemiş durumda. Ailesi de kendisi de Trabzon’da oynadığı için çok mutlu. Gollerine devam ederse Trabzonspor’un satın alma opsiyonunu kullanması sürpriz olmaz” ifadelerini kullanmıştı.