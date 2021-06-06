Sörloth son maçını oynuyor

Yıldız futbolcunun formasını terlettiği Norveç Milli Takımı, saat 20.00’de Yunanistan ile son hazırlık maçına çıkacak. 2 Haziran’daki Lüksemburg mücadelesinde forma giyen ancak etkisiz kalan Sörloth, bugünkü karşılaşmanın ardından tatile gidecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, hafta içinde hem Leipzig hem de Sörloth ile görüşüp, süreci hızlandırmaya çalışacak

Flavio kampta yer alacak

Hamsik transferinin gerçekleşmesi halinde Flavio’nun başka bir kulübe kiralanabileceği iddia edilse de, teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu konudaki kararı net. Başarılı hoca, Brezilyalı oyuncuyu mutlaka kamp kadrosuna alacak. Flavio’yu geride bıraktığımız sezon pek çok farklı mevkide görevlendiren Avcı, yeni sezonda da Flavio’dan joker oyuncu olarak faydalanma fikrinde.

Sol bek işinde son durum...

Forvet ve orta saha transferlerinin yanı sıra Trabzonspor Yönetimi sol bek konusunda da ciddi adımlar atıyor. Listede pek çok isim bulunmasına rağmen öne çıkan oyuncular Birger Meling, Umut Meraş ve Marcelo Saracchi. Meling’in kulübü Nimes’e 2-2.5 milyon Euro civarı teklif yapan Fırtına, Saracchi’yi kiralamak adına tekrar Leipzig’in kapısını çalacak. Umut Meraş konusu ise şimdilik geri planda kaldı. A Milli Takım ’da bulunan Umut, kariyer planlamasını henüz yapmadı.