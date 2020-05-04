Koronavirüs günlerinde özel izinle ülkesi Norveç’e ailesinin yanına giden Alexander Sörloth, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönmüştü. Karantina sürecini yurtta geçiren 24 yaşındaki golcü, Anadolu Ajansı’na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, kendisini telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederek, “Nasıl olduğumu, bir ihtiyacım bulunup bulunmadığını sordu. Çok minnettarım. Sporculara değer verdiğini gösteriyor. Çok iyi bir insan” dedi.

‘Kararı hükümete bırakmalıyız’

Norveç’te bulunduğu dönemde Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Sörloth, “Norveç halkı Türkiye’nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor. Rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor. Süper Lig’in ne zaman başlayacağını ise tamamen hükümete bırakmamız lazım. Onlar en doğru kararı alacaktır” açıklamalarında bulundu.

‘Çarşamba takımla olacağım’

Lig yarışını da değerlendiren başarılı oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: “Ligi ve kupayı kazanma hedefinde ilerliyorduk. Ancak liglerin ertelenmesi doğru bir karardı. Fiziksel olarak formda kalmak için çalışmaya devam ediyorum. Çarşamba günü zaten karantina sürecim bitiyor. Takımımla çalışacağım.”