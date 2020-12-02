Sörloth Leipzig'te ilk golünü Başakşehir'e attı
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan ve Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, yeni takımında istediği gibi başlayamamıştı. Geçen sezonun Süper Lig gol kralı Sörloth, Leipzig forması altında ilk golünü Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e karşı attı
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan ve Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, yeni takımında ilk golünü Başakşehir'e karşı attı. Geçen sezonun Süper Lig gol kralı Sörloth, Leipzig forması altında ilk resmi golünü Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e karşı attı. Bu sezon 11.kez resmi maçta Leipzig forması giyen ve ilk kez fileleri havalandıran Norveçli oyuncu, aynı zamanda kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi golü attı
Sörloth geçen sezonda yine Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Trabzonspor forması altında Başakşehir'e karşı gol atmış maç 2-2 bitmişti. Sörloth o golü de 90+6.dakikada yani maçın son anlarda kaydetmişti.