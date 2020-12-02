Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan ve Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, yeni takımında ilk golünü Başakşehir'e karşı attı. Geçen sezonun Süper Lig gol kralı Sörloth, Leipzig forması altında ilk resmi golünü Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e karşı attı. Bu sezon 11.kez resmi maçta Leipzig forması giyen ve ilk kez fileleri havalandıran Norveçli oyuncu, aynı zamanda kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi golü attı

Sörloth geçen sezonda yine Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Trabzonspor forması altında Başakşehir'e karşı gol atmış maç 2-2 bitmişti. Sörloth o golü de 90+6.dakikada yani maçın son anlarda kaydetmişti.