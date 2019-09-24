Sörloth kahraman olma şansını kaçırdı

Bordo-Mavililer’in bu sezon İngiliz temsilcisi Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, kahraman olacağı maçta büyük bir fırsatı elinin tersiyle itti. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, şu ana kadar Süper Lig maçlarında hep ilk 11’de oynattığı Sörloth, henüz 3. dakikada Avdijaj’a klas bir pas vererek, ilk golün asistini yaptı. Sivas’ın savunma oyuncularıyla da büyük bir mücadele veren Norveçli futbolcu, dakikalar 78’i gösterdiğinde ceza sahasında topa kafayla vurmak isterken, rakibinin ayağıyla kafasına doğru yaptığı temasa maruz kaldı.

Kaderi değiştirecekti

Hakem penaltı noktasını gösterirken 80. dakikada topun başına geçen Sörloth, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu kalecinin solundan dışarı yolladı. Büyük bir üzüntü yaşayan 23 yaşındaki forvet golü atsa, belki de maçın kaderini değişterek, Karadeniz ekibinin evine 3 puanla dönmesini sağlayacak. Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Genç oyuncunun ligde dünkü asistini yanı sıra 2 de golü bulunuyor.

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