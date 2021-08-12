Sörloth için flaş iddia!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren dört büyükler, yaptıkları transferlerle hem Avrupa hem de Süper Lig'de başarı elde edebilmeyi amaçlıyor. Sezonun açılışına kısa bir süre kala henüz transfer çalışmalarını tamamlayan kulüpler, son güne kadar yeni oyuncularla görüşmelerini sürdürecek.

Fenerbahçe ve Trabzonspor peşinde

Bu sezon transferin en çok konuşulan ismi olan Alexander Sörloth, golcü sorunu yaşayan Fenerbahçe'nin bir numaralı gündem maddesi olarak görülüyordu.

Süper Lig'de bir dönem kiralık olarak Trabzonspor forması giyen ve golleriyle taraftarların kalbine giren Alexander Sörloth, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu. Norveçli yıldız golcü, Almanya'da geçirdiği ilk sezonunda beklentileri karşılayamadı.

Bundesliga'nın ilk haftalarında oldukça fazla uyum sorunu yaşayan Sörloth, 2020-2021 sezonunu 6 gol ve 3 asistle tamamladı.









Flaş iddia

Bu sezon Trabzonspor ve Fenerbahçe ile sıklıkla anılan Norveçli golcü için Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın Alexander Sörloth'u satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlere başladığını aktardı.

Bundesliga'da beklentileri karşılayamayan Sörloth'un yeni sezonda farklı bir maceraya atılmak isteyebileceği de haberde yer alan detaylar arasında.







