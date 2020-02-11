Sörloth hatası!

Trabzonspor'da ligde attığı 16 golle parlayan Alexander Sörloth, pişmanlık yarattı. Sezon başında Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiralanan Norveçli yıldız, eski kulübünde herkesi üzdü.

2020-21 sezonunda maçların yüzde 50’sinde oynaması halinde 6 milyon euroya satın alma zorunluluğu bulunması işleri değiştirdi. Sörloth’un yakaladığı büyük çıkış sonrası Crystal Palace’ta pişmanlık başladı.

Premier Lig ekibi, böylesi formda bir yıldızı daha yüksek bir bonservise satma şansını kaçırdığı için üzüldü. Aynı şekilde Crystal Palace taraftarları da kulübün bu kararını sorgulayarak eleştirdi. Haaland örneğinin de verildiği Sörloth’un çok daha iyi bir fi yata satılabileceği vurgulandı.

Kaynak: Akşam