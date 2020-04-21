Sörloth en iyi 20'de!

750 bin Euro’ya kiralandığı Trabzonspor’da toplam 25 gol atan Sörloth, İngilizler’i de şaşırttı.

21 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Sörloth en iyi 20'de!

Guardian Gazetesi, İngiltere’de oynarken kariyerleri kötü giden ancak yurt dışında çıkış yapan en iyi 20 oyuncuyu sıraladı. Bu isimler arasında Sörloth da yer aldı. Haberde, Sörloth için, “Türkiye’nin en iyi nişancısı. Trabzonspor’da 19 golü ve 6 asisti var” denildi. Daha önce Trabzon forması giyen Marko Marin de Al Ahli performansıyla listede yer alırken diğer isimler şöyle: Kristoffer Olsson, Pierluigi Gollini, Max Gradel, Mathias Normann, Rouwen Hennigs, Joel Robles, Andej Kramaric, Luis Alberto, Kayode, Guillermo Varela.

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