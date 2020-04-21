Guardian Gazetesi, İngiltere’de oynarken kariyerleri kötü giden ancak yurt dışında çıkış yapan en iyi 20 oyuncuyu sıraladı. Bu isimler arasında Sörloth da yer aldı. Haberde, Sörloth için, “Türkiye’nin en iyi nişancısı. Trabzonspor’da 19 golü ve 6 asisti var” denildi. Daha önce Trabzon forması giyen Marko Marin de Al Ahli performansıyla listede yer alırken diğer isimler şöyle: Kristoffer Olsson, Pierluigi Gollini, Max Gradel, Mathias Normann, Rouwen Hennigs, Joel Robles, Andej Kramaric, Luis Alberto, Kayode, Guillermo Varela.