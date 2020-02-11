Sörloth cezadan kurtuldu

Alexander Sörloth, Süper Lig'in 21.haftasında Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmüştü. Gençlerbirliği oyuncusu Fabricio'nun müdahaleleri sonucu kendini tutamayan ve rakibini sert şekilde iten Norveçli oyuncuya kulüp iç disiplin talimatları gereği alması gereken cezanın verilmeyeceği bilgisine ulaşıldı.

Sörloth ilk kez kırmızı kart gördü

1995 doğumlu oyuncu kariyerinde ilk kez resmi bir maçta kırmızı kart görürken Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in ağır tahrik nedeniyle Sörloth'a 2500 Euro ceza verilmemesi gerektiğini rapor edeceği öğrenildi. (Spor Arena)















