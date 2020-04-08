Sörloth bu kez kaybetti

Neredeyse tüm dünyada futbol askıya alınmışken, sosyal medyanın ünlü spor sayfası 433, Plan B adı altında FIFA Futbol Turnuvası düzenledi. 32 Avrupa ülkesinin temsilcilerinin katıldığı turnuvaya Norveç'ten, Fırtına'nın yıldızı Alexander Sörloth katıldı. Norveçli'nin rakibi, Ajax'ın Rumen oyuncusu Razvan Marin oldu.

Sörloth yeşil sahalardaki golcülüğünü konsol oyununa yansıtamadı ve 3-1 kaybetti. Öte yandan turnuvaya Türkiye'yi temsilen de Merih Demiral katıldı. Merih de Esbjerg'in Finlandiya'lı oyuncusu Pyry Soiri'ye 4-2 yenildi.