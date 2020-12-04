24 yaşındaki forvetin bu golü, sezon başından beri onu eleştiren Alman basınında ise geniş yankı uyandırdı. Bild, ‘Uzun zamandır beklenen gol siftahını yaptı’ derken, Der Spiegel’de “Sörloth ilk golünü mümkün olan en iyi zamanda buldu” yorumunda bulundu.

İstanbul takımlarına 15 golü var

24 golle Süper Lig’de geçtiğimiz sezon krallık tacını takan Sörloth, özellikle İstanbul takımlarına karşı performansıyla fark yaratmıştı. Geçtiğimiz yıl lig ve kupada Fenerbahçe filelerini 4 kez havalandıran Sörloth, Beşiktaş’a 3, Galatasaray’a 2, Kasımpaşa’ya 4 ve Başakşehir’e 1 olmak üzere toplam 14 gol atmıştı. Sörloth, geçtiğimiz gün Devler Ligi’nde de Başakşehir’i boş geçmedi.

Yine Türkiye’de hayata döndü!

Geçen sezon kiralık geldiği Trabzonspor’da kariyer patlaması yapan ve 3 kulvarda attığı 33 golle Leipzig’e transfer olan Sörloth, Alman ekibindeki ilk golünü yine Türkiye’de attı. Temsilcimiz Başakşehir’in 3-3’e getirdiği maçta uzatmalarda ağları havalandıran Norveçli yıldız, Leipzig formasıyla siftah yaptı.



