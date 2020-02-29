Sörloth '8' için sahada

Trabzonspor'un en büyük kozu olan Sörloth 7 maçtır skora direkt etki ediyor. Norveçli bugün de gol veya asist katkısı sağlarsa bu alanda Stancu ile Serdar Gürler’i geçecek, Demba Ba’nın da haftayı boş geçmesini bekleyecek.

29 Şubat 2020, Cumartesi 11:36 Son Güncelleme:
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Sörloth '8' için sahada

Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivas ve Beşiktaş... Krallık yarışında 19 golle zirvede yer alan Bordo-Mavililer’in yıldızı Alexander Sörloth, üst üste bu 7 takımla oynanan karşılaşmalarda skor katkısı yapmayı başardı.

Tam 7 maçtır gole doğrudan etki eden ve bu süreçte 10 gol, 2 asistle oynayan Norveçli futbolcu, bugün de ağları sarsması ya da gol pası vermesi halinde serisini 8 maça çıkartacak.

Bu alanda Gençlerbirliği forması giyen Stancu ve Göztepeli Serdar Gürler’i geride bırakacak olan 24 yaşındaki oyuncu, Başakşehirli Demba Ba ile yarışıyor. 7 maçlık seriye sahip olan Ba da bu hafta Gaziantep’i boş geçerse Sörloth bu alanda da zirvede yer alacak.

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