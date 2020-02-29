Sörloth '8' için sahada

Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivas ve Beşiktaş... Krallık yarışında 19 golle zirvede yer alan Bordo-Mavililer’in yıldızı Alexander Sörloth, üst üste bu 7 takımla oynanan karşılaşmalarda skor katkısı yapmayı başardı.

Tam 7 maçtır gole doğrudan etki eden ve bu süreçte 10 gol, 2 asistle oynayan Norveçli futbolcu, bugün de ağları sarsması ya da gol pası vermesi halinde serisini 8 maça çıkartacak.

Bu alanda Gençlerbirliği forması giyen Stancu ve Göztepeli Serdar Gürler’i geride bırakacak olan 24 yaşındaki oyuncu, Başakşehirli Demba Ba ile yarışıyor. 7 maçlık seriye sahip olan Ba da bu hafta Gaziantep’i boş geçerse Sörloth bu alanda da zirvede yer alacak.