Sörloth 6 ayda değerini yüzde 67 artırdı!

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Süper Lig'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Sörloth 6 ayda değerini yüzde 67 oranında arttırmayı başardı. Bu sezon performansı ile göz dolduran Sörloth, Bordo-Mavililere imza attığında 6 milyon Euro olan değerini 10 milyon Euro'ya çıkardı. Karadeniz ekibine kiralık olarak imza atan oyuncu bir yıl daha Trabzonspor formasını giyecek. Genç yıldızın satın alma opsiyonu Trabzonspor'da...

OĞLUM TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇASI

Sörloth'un babası Goran Sörloth, "Oğlum Trabzonspor'un önemli bir parçası... Herkes onu çok seviyor" yorumunda bulundu. Goran Sörloth, bi dönem Bursaspor'da forma giymişti.

Kaynak: Takvim