Sorgun Spor Salonu’nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top tutma, atak karşılama, savunma, sıçrama ve blok hareketleri, manşet, servis, smaç, geriden oyun kurma ile süren idman, yapılan maçla sona erdi.

Aksoy, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Mardin deplasmanından puansız dönmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, bu yenilgiyi Spor Toto maçını kazanarak unutturmak istediklerini söyledi.

Spor Toto’nun şampiyonluk iddiası taşıyan çok güçlü bir takım olduğunu belirten Aksoy, "Hafta sonu taraftarımızın önünde Spor Toto ile oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz ve aramızdaki maçlar hep çekişmeli geçmiştir. Biz de iyi bir takımız. Bu maçı kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtıp, iyi bir mücadele örneği vererek galibiyet sayımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Sorgun Spor Salonu’nda oynanacak Sorgun Belediyespor-Spor Toto mücadelesi 14 Kasım Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.