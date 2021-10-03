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Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor maç sonucu: 3-2

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor 3-2 mağlup etti.

03 Ekim 2021, Pazar 23:00 Son Güncelleme:
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Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor maç sonucu: 3-2

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor 3-2 mağlup etti. B Grubu’nu birinci sırada bitiren Arkasspor ile ikinci sırada tamamlayan Yeni Kızıltepespor çeyrek finale yükseldi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Sorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Egecan Avcıl (Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Onur Edis)

Yeni Kızıltepespor: Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Görkem Yazgan)

Setler: 21-25, 25-21, 25-23, 19-25, 15-8

Süre: 146 dakika (28, 35, 34, 30, 19)

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