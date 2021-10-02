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Sorgun Belediyespor-Arkasspor maç sonucu: 0-3

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de B grubundaki maçta Arkasspor, Sorgun Belediyespor’u 3-0 yendi.

02 Ekim 2021, Cumartesi 20:43 Son Güncelleme:
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Sorgun Belediyespor-Arkasspor maç sonucu: 0-3

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de B grubundaki maçta Arkasspor, Sorgun Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: TVF Ankara

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Sorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Egecan Avcıl (Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis)

Arkasspor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Da Silva, Efe Mandıracı, Mc Donnell, (Lagumdzija, Caner Dengin, Ali Enis Ay, Bertuğ Öndeş,

Setler: 20-25, 23-25, 17-25

Süre: 81 dakika (25, 31, 25)

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