Sorgun Belediyespor - Arkasspor maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta maçında Arkasspor, deplasmanda Sorgun Belediyespor’u 3-0 yendi.

30 Ekim 2019, Çarşamba 22:06
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Sorgun Belediyespor - Arkasspor maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta maçında Arkasspor, deplasmanda Sorgun Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Sorgun

Hakemler: Zeki Bocutçu, Kadir Girente

Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Mehmet Almaz, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul, Çağlar Rahmi Aksoy, Ali Samet İçmeğiz, Yusuf Erdem)

Arkasspor: Baturalp Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Lagumdzija, Mustafa Cengiz (Bravo)

Setler: 23-25, 16-25, 23-25

Süre: 93 dakika (34, 26, 33)

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