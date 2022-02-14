D-Smart’ın sevilen programı Bol’ca Futbol, bu hafta ünlü oyuncu Şoray Uzun’u konuk etti. İnci Bakraç ve Emre Bol’un sorularını yanıtlayan Şoray Uzun gündem yaratacak açıklamalar yaparken, yaptığı taklitlerle de izleyenleri kırdı geçirdi.

İyi bir Galatasaray taraftarı ve kongre üyesi olduğunu belirten Şoray Uzun, eskiden tüm takım taraftarlarının maçları birlikte izlediğini ve stadyumlara sabahın erken saatlerinde gittiklerini açıklarken iyi bir futbol izleyicisi olduğunu belirtti.

Uzun’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Son seçimlerde Burak Elmas’a oy verdim ve pişman değilim. Benim Galatasaraylı olma sebebim Fatih Terim’dir. Adana Demirspor’un oyuncusuydu o zaman. Adana ilinin en önde gelen futbol figürüydü Fatih Terim. Fatih Terim’i alan kulübe sempati duyan çok Adanalı olacaktı.

Sadece futbol izleyicisi değilim, iyi bir sporseverim. Atletizmi de, tenisi de çok severim.

Fatih Terim ile ayrılık sürecinin düzgüne yakın yönetildiğini düşünüyorum. Bu ayrılığın nedenini ben de merak ediyorum. Sportif bir başarısızlık vardı ortada ama Fatih Hoca’nın daha fazla kredisi olduğunu düşünüyorum. İletişim anlamında eksiklik olmakla birlikte bir saygısızlık olduğunu zannetmiyorum. Çeyrek yüzyıldır Fatih Hoca’nın saha kenarında olması nedeniyle, gözlerimiz gönlümüz onu arıyor. Fatih Hoca takımı küme düşürse bile teknik direktörlüğü sorgulanacak biri değil. Fatih Terim gibi bir ismi gönderiyorsanız, yerine koyacağınız isim onun ayarında olmalı. Fatih Terim ile Mourinho hatta Guardiola bile kıyaslanır. Torrent ile bildiğim kadarıyla ilk görüşüldüğünde Fatih Hoca’nın yardımcılığı için görüşüldü. Galatasaray’ın sadece 2-3 galibiyete ihtiyacı var.

Hatayspor maçında Galatasaray çok kötü değildi, Trabzonspor maçında Taylan ve Marcao’nun hatalarıyla galibiyet gitti. Gönderilen oyuncularda gittikleri takımlarda adeta uçtu. Okan Koçuk, Emre Akbaba, Yunus Akgün gittikleri takımlarda muazzam performans sergiledi.

Futbol Federasyonu Başkanı Fatih Terim ya da Şenol Güneş, Başkan Adayı Abdullah Avcı, Sergen Yalçın veya Okan Buruk bunlar önümüzdeki süreçte olabilecek şeyler.

Bence Galatasaray’ın bir sorunu yok, küme düşmez. Galatasaray’ın düşmesi de sorun değil, derdin bu olmaması lazım. Fenerbahçe’nin düşmesini asla istemem hatta ilk 10’un altında olmasını istemem. Avrupa’da bizim ön planda olan takımlarımız bunlar. Onların performansı düşünce Avrupa genelinde futbol kalitemizde düşüyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında muazzam bir rekabet var. Şampiyon olamasa da birbirlerini yenmeleri bile motive edebiliyordu takımı. O rekabeti özlüyorum, Fenerbahçe’nin unutulmaz oyuncusu Alex’i özlüyorum, Tanju’yu özlüyorum. Onların futbolun özlüyorum.

Bütün yorumculara saygım sonsuz ama Erman Toroğlu hocayı dört gözle bekliyorum. 90’lı yıllarda hatırlarsınız her oyuncu akşam hocanın söyleyeceği şeyi beklerdi. Hıncal Abinin yorumlarını özlüyorum. Kemal Belgin’i yakalayabildiğim kadar yakalamaya çalışıyorum. Onlar duayen.

Fatih Tekke’ye haksızlık ediliyor. Denizlispor’a elenmek gayet olabilecek bir durum. Futbolda endüstriyel devrimden sonra büyükler ile Anadolu takımları arasındaki fark kapandı. Bu yanlış ve kötü bir şey değil.

Süleyman Seba’nın bir ağırlığı vardı. Ertuğrul Sağlam transferini hatırlıyorum. Kanal D adına ilk röportajı yapan kişiydim, Süleyman Başkan ile de röportaj yaptık. Ben daha genç bir muhabirdim, bizi saygıyla karşıladı, herkese aynı saygıyı gösterirdi. Ali Uras, Galatasaray’ın efsane başkanı keza aynı şekilde. Beni maça alsana diye yanımdan geçerken bağırmıştım Ali Başkana. Güldü gitti, sonra beni maça aldırdı ve beni 15-20 dakika yanında oturttu.

Şükrü Saraçoğlu, oğlunu bilet sırasında görünce paltosunu verip gitmiş. Biletini almasını söylemiş, oğluna bile torpil yapmamış, o insanların yeri çok ayrı.

Burak Elmas’ın bilgi, birikim ve deneyimiyle bu işi düzelteceğini düşünüyorum. 3 kuşak başkanlık var bu ailede. Nerdeyse genetik bir durum. Kongrede güven oylaması gibi bir duruma gideceğini açıkladı başkan. Başkanlık seçiminde ben de ordaydım, başkanın birkaç sıra yayında. Burak Başkanın yanlışı gibi gözüken şey şu. Fatih Hoca’yı sözleşme olmadan takımın başına çıkardı ve taraftarın gönlünde taht kurdu. Ama ayrılırken 15 dakikalık bir görüşmenin ardından hoca ile yolları ayırdı. Birçok soru yanıtsız kaldı.

Fenerbahçe kötü mü, bence değil. Eksiği ne, bence golcü. Galatasaray, Trabzon maçında kötü müydü? Değil, eksiği ne? Eksiği golcü. Fenerbahçe’nin bence 3 yıldır golcüsü yok. Galatasaray ile ilgili benim aklımın almadığı şey şu. 3,5 yıl önce 500 bin Euro vermediğin için 20 milyondan fazla verip karşılık almamak akıl dışı. Diagne ve Falcao tamamen şov transferleri oldu. Gomis yine başarılı olur.

Şansal abinin deyimiyle ortalık yangın yerine dönmüş, ellerinden öpüyorum bu arada. Erman abinin cevapları inanılmaz bir gazetecilik.

Yeni deyimler çıktı futbol yorumculuğunda. Size’lı oyuncu, birinci bölge, ikinci bölge.

Torrent’e de soruyorum. Pulgar gibi oyuncu alıyorsun, neden oynatmıyorsun. Milli takımdan dönmüş, yorgunmuş, bunları artık bırakalım.

Trabzon 38 sene gecikmiş bir şampiyonluğu yaşayacak. Bu şehir bu kadar beklemeyi hak etmiyor. VAR sistemi ile bir denge kuruldu. Takımlar arasındaki farklar ortadan kalktı. Anadolu Kulüpleri düzgün yönetilince aradaki fark kapandı. Bizim gençliğimizde bunu yapabilen tek kulüp Gençlerbirliği idi, rahmetli İlhan Cavcav’dı. Şimdi Alanyaspor’un transfer hikayesi, Hatayspor’un başarısı, Konyaspor’un yaptıkları takdire şayan.

Sevgili Mesut Özil, seni Fenerbahçe transfer etmiş, az buz paraya da transfer etmemiş. Bu taraftar senin uçağını havada takip etmiş. Teknik direktörle anlaşamayabilirsin, olabilir. Galatasaray maçındaki futbolunu, Arsenal maçında Ludogorets’e attığı golü, Dünya Kupasında oynadığın futbolu izlemek istiyorum. Hocayla yaşadığın problem kimsenin umurunda değil, biz gerçek Mesut Özil futbolunu izlemek istiyoruz.

Taklitleriyle güldürdü

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, programda yaptığı Şansal Büyüka, Hıncal Uluç, Erman Toroğlu, Aykut Kocaman ve Mesut Özil taklitleriyle de izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.