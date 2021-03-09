Soraka en sakin şampiyonlardan biridir. Skilleri ile healbot işlevi görür. Pek çok kişi pasif ve sıkıcı bir şampiyon olmasından şikayetçidir. Fakat oynaması en kolay destek şampiyonudur ve mana açlığı çekmez. Soraka şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.

Yıldız Çocuk Soraka

Soraka, Targon Dağı'nın ardındaki semavi boyutlardan gelen bir gezgindir. Ölümlüleri kendi şiddetinden korumak için kendi ölümsüzlüğünü feda etmiş bir kahramandır. Kendi insafını ve merhametini herkese aşılamak onlarında aynı duyguları kendi iç benliğinde barındırması için çaba gösteren biridir.

Soraka'nın en büyük arzusu kendisine dahi zarar vermek isteyenleri iyileştirmektir. Bu dünyada tanık olduğu tüm zorluklara rağmen hala bir umudu var. Runeterra insanlarının henüz gerçek potansiyellerine ulaşamadıklarını düşünüyor.

Yıldız Çocuk Soraka Oynanış Biçimi

Hem iyi bir büyücü hem de sağlam bir destek şampiyonu olan Soraka'nın pasif skili Kurtuluş, 2500 menzil içinde ve %40 canın altındaki her dost şampiyona doğru %70 daha hızlı koşar.

Klavyenizden Q ile aktif hale gelen yetenek Yıldız Yağmuru, şampiyon olduğu noktadan hedef konuma bir yıldız çağırır. Yıldız düştüğünde patlama menzili içinde kalan rakipler büyü hasarı alır. Ayrıca 2 saniyeliğine yavaşlar. Yetenek bir şampiyona isabet ederse, Soraka 4 saniyeliğine Yenilenme etkisi kazanır. Can yenileyerek rakip şampiyonlara doğru gitmediği sırada hareket hızı elde eder.

Klavyenizden W ile aktif hale gelen yetenek Astral İlham, Soraka takımındaki başka bir şampiyonun, can yenilenmesi sağlar. Bu skill yenileme etkisi altında kullanılırsa, şampiyon bu etkinin faydalarını 3 saniyeliğine hedefine de kazandırır.

Klavyenizden E ile aktif hale gelen yetenek Ekinoks, şampiyonun 1,5 saniyeliğine oluşturduğu alan, kullanma menzili içindeki rakip şampiyonlara büyü hasarı verir. Alan içinde duran rakipler alanın dışına atılır ve susturulur. Alan ortadan kaybolduğunda hala içinde olan rakipler yere sabitlenir ve büyü hasarı alır.

Son olarak klavyenizden R ile aktif hale gelen yetenek Dilek, ilahi güçlere dilek dileyerek tüm dost şampiyonların canını yeniler. Öncesinde bütün Ağır Yara izlerini kaldırır. 40%‘ın altında can değeri olan dost şampiyonlar ise Dilek’in etkisinden 50% daha fazla yarar sağlar.

Yıldız Çocuk Soraka S11 Rün Dizilimi

Soraka şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Büyücülük

Aery'i Çağır

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik

Kızart

İsabet

Pratik Zekâ

Biç Devir ve ayrıca;

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Yıldız Çocuk Soraka S11 Yetenek Skilleri

Soraka her koridorda oynayabilen bir destek karakteridir. İşini bilen tecrübeli bir oyuncu Soraka ile asla maç kaybetmez. Soraka ile oyunu oynamazsınız, adeta yeniden yazarsınız. Soraka S11 yetenek skilleri dağılımı;

Yıldız Yağmuru: 1- 4- 5- 7- 9

Astral İlham: 2- 8- 10- 12- 13

Ekinoks: 3- 14- 15- 17- 18

Dilek: 6- 11- 16

Yıldız Çocuk Soraka S11 Counter Pickler

Soraka şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Blitzcrank

Gnar

Zac

Miss Fortune

Tristana

Yıldız Çocuk Soraka Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Bitkinlik: Rakip şampiyonu bitkin düşürerek, 2,5 saniye kadar hareket hızını da azaltır. Bu süre de ise rakibin verdiği hasarın %40'ı düşer.

Hevesli Totemtaşı

Akan Su Asası

Kefaret

Kızgın Buhurdanlık

Atiklik Çizmeleri

Shurelya'nın Savaş Şarkısı

Yıldız Çocuk Soraka Kostümleri

Soraka’nın Muz Güzeli Kostümü oyuncular arasında baya konu olmuştur. Soraka şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Orman Perisi Kostümü

Kutsal Kostümü

Semavi Kostümü

Ölüm Meleği Kostümü

Muz Güzeli Kostümü

Robotik Kostümü

Yıldız Muhafızı Kostümü

Kış Mucizesi Kostümü







