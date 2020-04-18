Sophie Turner: Onun için tam bir hapis

24 yaşındaki İngiliz oyuncu Sophie Turner, eşi Joe Jonas ile birlikte geçirdiği karantina günleriyle ilgili konuştu.

18 Nisan 2020, Cumartesi 23:44 Son Güncelleme:
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Sophie Turner: Onun için tam bir hapis

Turner, "Tüm gün oturmak benim açımdan harika bir fikir ama Joe için tam bir hapis" ifadelerini kullandı.

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Sophie Turner, 2019 yılında Jonas Brothers grubunun vokalisti Joe Jonas ile dünyaevine girdi.

Çift, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle günlerini Los Angeles'ta geçiriyor.

Anne olmak için gün sayan Turner, karantina günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Bir internet programına röportaj veren 24 yaşındaki İngiliz oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

İçe dönük biriyim, ev kuşuyum. Tüm gün oturmak benim açımdan harika bir fikir ama Joe için tam bir hapis.

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