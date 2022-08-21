Sony’den Steam’e rakip geliyor

Son yıllarda PlayStation özel oyunları Windows’a getiren ve PlayStation PC’ye yatırım yapan Sony, kendi platformunu geliştiriyor olabilir. Japon şirket, Steam ve Epic Games Store’u aradan çıkarmak için yakında kendi PlayStation PC launcher‘ı tanıtabilir.

Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Marvel’s Spider-Man Remastered’ın dosyalarında dikkat çeken bilgilerin yer aldığı bildirildi. İddiaya göre Sony God od War, Spider-Man ve Days Gone gibi PC’ye sunduğu oyunları doğrudan satmak istiyor.

Ayrıca Sony’nin Windows için PlayStation Network (PSN) entegrasyonu sunmak istediği keşfedildi. PS4 ve PS5 kullanıcıları için zorunlu olan PSN hesabı, şimdilik PlayStation PC oyunlarında kullanılmıyor. Yani Steam veya Epic Games Store’dan indirilen oyunlar PSN hesabı olmadan oynanabiliyor.

Windows kullanıcılarına sunulacak PSN hesabı entegrasyonu sayesinde PlayStation 5 ve PlayStation 4’e benzer şekilde ödüller verileceği düşünülüyor. Bu fikir, PlayStation PC launcher’ın olasılığını artırıyor.

Sony, yeni bir oyun servisi sayesinde kullanıcılara hem PSN hesabı zorunluluğu getirebilir hem de Steam ve Epic Games gibi platformlardan aradan çıkarabilir. Ancak uygulamanın Origin, Ubisoft Connect ve Bethesda Launcher gibi çalışabileceğini de unutmamak lazım.

Bu hizmetler, oyunlardan herhangi birini başlatmak için Steam’e de ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Microsoft, Game Pass’te olan Xbox oyunlarını Steam’de sunmaya devam ediyor.

Kaynak: shiftdelete