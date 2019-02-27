Sony’den PS5’in geriye dönük uyumluluğu için yeni patent!

Daha da açarsak veri yolu işlemleri bir elektronik cihazın içindeki farklı parçalar arasındaki iletişim sistemine referansta bulunuyor. Patent Sony’nin bu yöntemi eski uygulamaların çalıştırılması sırasında kullanarak veri yolu işlemleriyle ilgili tüm sorunları yok etmeye çalıştığını belirtiyor.

Uygulama PS1, PS2 ve PS3 gibi daha eski cihazların emülasyonuna işaret ediyor gibi görünüyor. Bu yılın başlarında ortaya çıkan bir patent daha vardı ve PlayStation 5 için “geriye dönük uyumluluk için CPUID taklit etme” özelliğiyle geriye dönük uyumluluğa işaret ediyordu. Sony tarafından resmi olarak doğrulanmasa da oyun endüstrisinin mevcut yönelimi ve Xbox One’ın geriye dönük uyumluluk programının başarısı göz önüne alındığında, PS5’in bu özelliği ihmal etmesi kesinlikle büyük kayıp olurdu.

PS5’in geriye dönük uyumluluğunun PS3’e kadar mı yoksa daha öncesine kadar mı gideceği belli değil. Ancak PS5 için PS4 uygulamalarına uyumluluk bir zorunluluk denilebilir. Yaklaşık 100 milyon PS4 ve çeşitli dijital ürünlere sahip milyonlarca kullanıcıyla PS5‘in sıfırdan başlaması zor olacak. Bu iki patent Sony’nin durumu iyi takip ettiğini onaylıyor gibi görünüyor.

Gelecek nesillerin pek çok analist tarafından 2020’de gelmesi öngörülüyor. Gelecek yılın sonbaharında bir sonraki Xbox ve PlayStation piyasaya sürülebilir. Ancak bazı analistler PS5‘in en erken 2019’un sonlarında duyurulabileceğini belirtiyor. (Psoyun.com)