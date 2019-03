Sony kaç adet VR başlığı sattı?

Oyun ve teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Sony, üç yıl önce PlayStation ile birlikte çalışan VR başlıklarını tanıtmıştı. Bugün itibari ile yapılan açıklamada cihazın 4.2 milyon adet satıldığı açıklandı. Bu sayı, henüz yeni gelişmekte olan bir teknoloji için oldukça büyük.

Geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yayınlanan Sony State of Play özel etkinliğinde VR için bazı oyunlar tanıtılmıştı. Bu oyunlardan bazıları; Marvel’s Iron Man VR, Five Nights At Freddy’s VR, No Man’s Sky Beyond VR, Blood & Truth VR. Bunlar ile ilgili fragmanlar ve çıkış tarihleri yayınlayan Sony, konuya ne kadar önem verdiğini bir kez daha belli etmiş oldu.

Engadget’in haberine göre Sony firması önümüzdeki dönemde VR başlığına daha da önem verecek. Bu kapsamda yirmi beş adet daha yeni oyun tanıtılacağı konuşulanlar arasında.

Oculus ve HTC, çıkarttıkları VR başlıklarının kaç adet sattığı ile ilgili bir bilgiyi resmî olarak paylaşmadı. Fakat analizler şunu gösteriyor ki PlayStation VR, büyük bir fark ile alanında lider. Bunun sebebi ise HTC Vive ve Oculus Rift’in çok güçlü donanımlara sahip bilgisayarlar istiyor olmaları. PlayStation VR ise sadece bir PlayStation 4 donanımına ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda tek bir kablo ile sisteme bağlanıyor. (Shiftdelete)