Sony bazı PS3 oyunlarının fişini çekmeye hazırlanıyor

PlayStation All-Stars Battle Royale, Twisted Metal ve Warhawk oyunlarının 25 Ekim’de çevrimiçi sunucularını kapatacağı belirtildi. Bu, oyunları çevrimiçi oynayamayacağınız veya çevrimiçi özelliklere erişemeyeceğiniz anlamına geliyor.

Söz konusu oyunların PlayStation Store sayfalarında Sony, oyuncuları sunucuların kapanacağına dair bir uyarıyla karşılıyor:

Not: Bu ürün için çok oyunculu ve tüm çevrimiçi özellikler sonlandırılacak ve 25/10/2018 tarihinden itibaren kullanılamayacaktır.

PlayStation All-Stars Battle Royale, Kasım 2012’de çıktı ve Nintendo’nun Super Smash Bros serisine rakip olarak gösterildi. Oyun Uncharted’ten Nathan Drake, LittleBigPlanet’ten Sackboy ve God of War’dan Kratos gibi PlayStation’a özel bazı karakterleri canlandırdı.

Ancak oyun yeterli etkiyi yaratamadı ve daha sonra Sony, oyunu geliştirmek için görevlendirdiği geliştirici SuperBot Entertainment ile ilişkisini sonlandırdı.

Warhawk ise 11 yıl önce, Ağustos 2007’de çıktı. Hava muharebesi temalı oyun Incognito Entertainment tarafından geliştirildi.

Ve son olarak, David Jaffe’nin kapanan stüdyosu Eat Sleep Play’in 2012’de geliştirdiği araç savaşları oyunu Twisted Metal de çevrimiçi yolculuğunun sonuna geldi.

Sony ile ilgili sunucu kapatma konusuna ve David Jaffe’e değinmişken PS4 oyunu Drawn to Death de 25 Mart 2019’da sunucularını kapatacak. Nisan 2017’de çıkan Drawn to Death yeteri kadar etkili olamadı. Jaffe’in stüdyosu Bartlet Jones Supernatural Detective Agency, Ocak 2018’de önemli ölçekte işten çıkarmalar yaptı. (Psoyun.com)