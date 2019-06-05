Sonsuza kadar tribünde

İspanya Ligi’nin en önemli takımlarından biri olan Valencia, harika bir harekete imzasını attı ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmayı başardı. Siyah-Beyazlılar, uzun yıllardır takımın maçlarını kaçırmayan Vicente Aparicio adlı taraftarını unutulmazlar arasına koydu. Uzun süredir kulübün stadı Mestella’da sezonluk bileti bulunan Aparicio, 50’li yaşlarında görme yetisini kaybetti. Buna rağmen sırf stattaki atmosferi duymak adına tribündeki yerini almaya devam eden bu vefakâr taraftar, ne yazık ki 2 yıl önce 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Çok ama çok beğenildi...

Elbette Valencia, kulübe bağlılığıyla bilinen Aparicio’yu unutmadı. Onun kombinesinin bulunduğu merkez tribün 15. sıradaki 164 numaralı koltuğunu yerinden söken Siyah- Beyazlılar, yerine ise bu kişinin heykelini dikti. Kulübün sosyal medya hesabından görüntülü olarak verilen paylaşım, yüz binlerce beğeni kazandı.