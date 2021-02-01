Karşıyaka'da Isparta yenilgisi sonrası görevi bırakan teknik direktör Soner Tolungüç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kırmızı-beyazlı ekibe veda etti. Tolungüç veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Görev yaptığım sürece Karşıyaka'ya layık olmaya çalıştım. Transfer yasağımız devam ederken proje üretip genç oyuncu yetiştiren ve hedefe oynayan bir takım yarattık. İlk yarıyı lider bitirme şansımızı Kovid-19 hastalığı elimizden aldı. Büyük Karşıyakalılara, tesislerde çalışan emekçilerimize ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ederim."