Soner Tolungüç: Şartlar tüm kulüpler için çok zor

"Her şeyin başı sağlık" diyen Tolungüç, "Federasyon liglerin geri kalanının oynanmasını uygun görmüş. 18 Temmuz'da çıkıp oynayacağız. Ancak 2 ve 3'üncü Lig'de hangi stadyumda koronavirüs tedbir kuralları uygulanabilecek. 45 derece sıcakta, güneşin altında ve suni çimde futbolcuların mücadele etmesi ne kadar sağlıklı. Türk futbolunun yeniden dizayn edilmesi için gelen fırsat kaçırıldı. Alt ligler hem fiziki hem de maddi olarak bu yükü kaldıracak kapasitede değil" dedi.

Verilen kararının ardından belirsizliğin ortadan kalktığını ancak takvimin yanlış olduğunu belirten Soner Tolungüç, "Ortada verilen bir karar var. Biz artık işimize odaklanacağız. Kalan 6 maçımız var. Play-Off'tan üst lige çıkmak için mücadelemizi vereceğiz. Şartlar ne olursa olsun üst lige çıkmak için çaba sarf edeceğiz. Ancak koşullar her kulüp için zor olacak. Rakip, pandemi ve iklim koşulları ile mücadele edeceğiz. Kimsenin sağlığına bir şey olmadan hedefimize ulaşarak ligi noktalamak istiyoruz" diye konuştu

DHA