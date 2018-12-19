Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

İlk maçta aldıkları dezavantajlı skorla bu maça çıktıklarını belirten Soner Erdurmuş, "Güzel bir müsabaka oldu. İlk maçın dezavantajıyla buraya geldik. 30'uncu dakikaya kadar denk bir oyun sergiledik. Süper Lig takımlarına karşı basit hatalar yaptığınız zaman ceza kesiliyor. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün Kasımpaşa'dan daha çok pozisyonumuz vardı. 3'üncü dakikada Umut golü yapabilse çok farklı olabilirdi. Bizim hedefimiz lig. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Onun için de iki maçta da rotasyona gittik. Oynamayan oyuncularımızı değerlendirdik. Kasımpaşa'yı bir üst tura yükseldikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.